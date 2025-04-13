Розовая Луна над Россией: как и когда наблюдать микролуние 13 апреля 2025 года Ирина ВальковаВ ночь с 12 на 13 апреля 2025 года жители России смогут стать свидетелями редкого и красивого астрономического явления — Розовой Луны, которая в этом году совпадает с фазой микролуния.