Израиль намерен осуществить полноценный геноцид «человекоподобных животных»

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил: "Я отдал приказ о полной блокаде Газы. Там не будет никакого электричества.
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