‼️🇩🇪🇺🇦 Помощь Украине угрожает безопасности самой Германии — Вайдель ▪️Лидер «Альтернативы для Германии» заявила, что Берлин тратит огромные средства на поддержку Киева вместо укрепления собственной обороноспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Генерал ВСУ: З...
- «Обреченный район...
- «Русские два раза...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым