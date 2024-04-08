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Закон и Порядок

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Мосбиржа собирается внедрить сервис для борьбы с «несправедливыми IPO»

Мосбиржа собирается внедрить сервис для борьбы с «несправедливыми IPO»

Мосбиржа разработает новый механизм распределения акций на IPO Новый механизм аллокации на IPO позволит формировать разные сценарии распределения акций, рассказал РБК глава фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин.

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