Строительная 3D-печать: там, где сначала рождалось любопытство, теперь рождается бизнес

Первый целиком напечатанный российский дом датирован 2017 годом. Прошло семь лет, и вот в следующем году в стране появится производство с расчетом на создание двух тысяч домов в год, напечатанный современный гостиничный комплекс и нормативная база для массового применения 3D-принтеров в стройкеНа днях власти Татарстана заявили о планах разработать нормативную базу для 3D-печати в стройке.