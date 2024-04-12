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С космодрома Восточный впервые стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»

С космодрома Восточный впервые стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся 11 апреля. Он открыл летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», а также летные испытания разгонного блока «Орион».

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