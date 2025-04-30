Герой России Гаспарян вспомнил разговор с Путиным о программе «Время Героев»

Около года назад в России стартовала программа президента «Время Героев». Это уникальный проект, главной целью которого является подготовка компетентных кадров из числа ветеранов спецоперации для работы в органах государственного управления.
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