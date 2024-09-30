Этно-фестиваль «Река Времени» в Братске прошел с традиционным размахом

В ТКЦ «Братск-АРТ» II городской этно-фестиваль «Река Времени» состоялся ярко и интересно, представляя в полном многообразии традиции, национальную одежду, ремесла, кулинарное искусство и творческие выступления народов, проживающих в Братске и Братском районе.