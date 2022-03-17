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Единая лига ВТБ. «Астана» – «Цмоки-Минск», ЦСКА примет «Парму»

В четверг, 17 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча. Казахстанская «Астана» дома сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».

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