В Поморье обеспечат безопасность в период президентских выборов

Обеспечение законности предстоящих в марте выборов главы государства и безопасность избирателей — первоочередная задача регионального правительстваОб этом сообщил Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.
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