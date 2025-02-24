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Военное обозрение

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Член конгресса США назвала Зеленского «маленьким диктатором», который должен уйти

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