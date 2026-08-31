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Магия цвета: в Кимрах открывается фотовыставка «Цвет в кадре»

«Цвет в кадре»: в Кимрском краеведческом музее — выставка, где цвет становится главным героем. 2 сентября в Кимрском краеведческом музее (филиал ТГОМ) откроется выставка «Цвет в кадре».

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