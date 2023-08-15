Как справиться с ленью?

Карпов Илья

А может ЛЕНЬ - двигатель прогресса? Ну, когда-то людей заставляли долго и нудно точить камни, делая различные наконечники орудий для охоты, а ленивые стали делать их из более легких материалов, хотя и менее прочных. Но. может у них-то и стало больше времени на что-то другое. А изобретения стиральных машин, посудомоечных, сельскохозяйственных машин, косилок и пр? Если бы молодежь слушала стариков и делала все как раньше и не ленились, то чтобы мы сейчас имели?