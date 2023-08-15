Велемудр. Мир тесен.

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  • Карпов Илья
    А может ЛЕНЬ - двигатель прогресса? Ну, когда-то людей заставляли долго и нудно точить камни, делая различные наконеч...Как справиться с ...
  • алекс кузь
    Роскошное изложение . Четко и понятно о мутном .Как справиться с ...

Как справиться с ленью?

Как справиться с ленью?

Часто спрашивают, как справиться с ленью. Актуальная проблема. Поскольку тема не так проста, как кажется, напишу подробней.

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Комментарии
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алекс кузь
Роскошное изложение . Четко и понятно о мутном .
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10 час.
Карпов Илья
А может ЛЕНЬ - двигатель прогресса? Ну, когда-то людей заставляли долго и нудно точить камни, делая различные наконечники орудий для охоты, а ленивые стали делать их из более легких материалов, хотя и менее прочных. Но. может у них-то и стало больше времени на что-то другое. А изобретения стиральных машин, посудомоечных, сельскохозяйственных машин, косилок и пр? Если бы молодежь слушала стариков и делала все как раньше и не ленились, то чтобы мы сейчас имели?
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10 час.
valeriy kanayev
Обратись к высшему &quot;Я &quot; 70% -души там и оно тебе скажет цель твоего воплощения.
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6 час.

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