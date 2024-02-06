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Подоляк: Отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

Подоляк: Отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

Помощник руководителя ОП киевского режима Михаил Подоляк предположил, что отстранение главкома ВС государства Валерия Залужного от занимаемой должности может дать армейским подразделениям возможность прекратить стагнировать на линии боевого соприкосновения.

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