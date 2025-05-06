smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия вход...Спикер НС Армении...
  • Константин Самарин
    Одна изюминка: судить американских солдат, совершивших преступления в Японии могут только американские власти. Ну и ч...Уголовное дело во...
  • Змей Горыныч
    Брешет и не стыдиться, очередной пропагандонВ Запорожье сотру...

На Дону установили рекорд по массовому исполнению танца под песню «Катюша»

На Дону установили рекорд по массовому исполнению танца под песню «Катюша»

Рекорд рекорд по самому массовому исполнению танца под легендарную песню «Катюша» был установлен в Ростове-на-Дону в ходе областного межвузовского военно-патриотического праздника, сообщает 6 мая пресс-служба администрации Ростовской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх