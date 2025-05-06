На Дону установили рекорд по массовому исполнению танца под песню «Катюша»

Рекорд рекорд по самому массовому исполнению танца под легендарную песню «Катюша» был установлен в Ростове-на-Дону в ходе областного межвузовского военно-патриотического праздника, сообщает 6 мая пресс-служба администрации Ростовской области.
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