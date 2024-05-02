С Крайнего Севера России – по всему миру: что и куда экспортируют производители Мурманской области

Мурманская область занимает третье место в СЗФО по объему экспорта. По данным регионального правительства, за последние пять лет мурманским бизнесменам удалось заключить контракты с партнерами из 58 стран.
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