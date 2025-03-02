МАГАТЭ впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 1 марта впервые провело ротацию на Запорожской АЭС без участия Украины и через контролируемую Россией территорию, сообщило со ссылкой на Росатом РИА Новости.
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