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В Славянске-на-Кубани шесть человек пострадали в ДТП рядом с кладбищем

В Славянске-на-Кубани шесть человек пострадали в ДТП рядом с кладбищем

Пострадавшие госпитализированы в Славянскую ЦРБ, им оказывают помощь.Две легковушки столкнулись в Славянске-на-Кубани утром 28 июля в районе кладбища.

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