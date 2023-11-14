Корпус реактора для блока АЭС «Аккую» доставили в Турцию

Российские энергетики доставили в Турцию корпус ядерного реактора для третьего блока «Аккую». Объект возводится на средиземноморском побережье страны в городе Гюльнар, работы проводит российская госкорпорация «Росатом».
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