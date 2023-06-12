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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле сельхозпредприятия ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле сельхозпредприятия ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины села Вязовое в Краснояружском районе региона.

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