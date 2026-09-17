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Регионы России

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ViewSonic представила серию коммерческих телевизоров на Google TV и Android 14

ViewSonic представила серию коммерческих телевизоров на Google TV и Android 14

Компания ViewSonic анонсировала новую серию телевизоров, работающих на платформе Google TV Ref 5.0 с операционной системой Android 14.

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