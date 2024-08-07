МИД России выразил протест в связи с проведением японо-американских учений

Провокационная военная активность у границ недопустима Министерство иностранных дел России выразило решительный протест в связи с проведением японо-американских учений Orient Shield в непосредственной близости к границам РФ.
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