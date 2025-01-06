Татарстанцам рассказали, как пережить сезонный подъем простудных заболеваний

С наступлением холодного сезона в Татарстане наблюдается пик заболеваемости респираторными вирусами. Это связано с сокращением солнечных дней и дефицитом витамина D, который играет ключевую роль в нормальном функционировании иммунной системы и борьбе с инфекциями.