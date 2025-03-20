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Царьград

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Концерн "Калашников" представил новый ЗРК "Крона" для борьбы с дронами

Концерн "Калашников" представил новый ЗРК "Крона" для борьбы с дронами

Изюминкой ЗРК считается умение подавлять малозаметные беспилотники.Концерн "Калашников" представил заказчику новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия "Крона", который способен поражать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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