Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, имеют право на страховые выплаты от АО «ГСК «Югория»

«Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
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