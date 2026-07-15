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Фанаты Аргентины скандировали «Кто не скачет, тот англичанин» во время гимна Англии и освистали Бекхэма перед полуфиналом ЧМ

Болельщики сборной Аргентины мешали исполнению гимна Англии перед полуфинальным матчем чемпионата мира.

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