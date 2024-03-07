Очистка самогона фильтром для воды

Во времена, когда сделать самогонный аппарат своими руками было единственной возможностью получить более-менее качественный домашний алкоголь, дополнительная очистка напитка различными средствами была процедурой обязательной.
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