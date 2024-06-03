«Лучший министр обороны»: самые главные ошибки Павла Грачёва

Павла Грачева иногда называют самым неоднозначным (или даже самым одиозным) министром 90-х. Впрочем, можно слышать и иные суждения: о Грачеве отзываются, как о человеке, спасшем в тот период армию от окончательного развала.
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