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Реле и предохранители Exeed TXL: где находятся и назначение предохранителей

Реле и предохранители Exeed TXL: где находятся и назначение предохранителей

С техдокументацией на китайские авто вообще сложно, а с электрооборудованием вообще плохо. Но в данном случае одному из владельцев удалось раздобыть если не блок-схему, то хотя бы таблицу предохранителей Exeed TXL, и выложил её в открытый доступ в .

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