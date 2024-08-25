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Найден уникальный способ справиться с запором

Найден уникальный способ справиться с запором

О нем рассказал британский хирург Каран Раджан. Есть простой способ избавиться от проблем с опорожнением кишечника Так утверждает хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан, передает Lenta.

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EE
Elena Eliseeva
Пейте утром натощак стакан воды...за много лет забыла про запоры
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