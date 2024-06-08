08 июня 1988 года в газете «Труд» был опубликован закон «О кооперации в СССР», разрешавший кооперативы.
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08 июня 1988 года в газете «Труд» был опубликован закон «О кооперации в СССР», разрешавший кооперативы.
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