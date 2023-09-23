Мужчина залез к москвичке в квартиру, изнасиловал и ограбил ее

РЕН ТВПодписатьсяМужчина залез к москвичке в квартиру, изнасиловал и ограбил ееВ центре Москвы мужчина забрался в квартиру к незнакомой женщине, изнасиловал и ограбил ее. Об этом стало известно РЕН ТВ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииGrandadХозяйка так и не проснулась? Прямо как у Бальзака в его Озорных рассказах. Правда, там был юный паж.Ответить13 час.ВСВалерий СоловьевЭто гости собянина. Задолбали они уже, лучше б самого оленевода опустили.Ответить7 час.
Свежие комментарии