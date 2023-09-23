РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Мужчина залез к москвичке в квартиру, изнасиловал и ограбил ее

В центре Москвы мужчина забрался в квартиру к незнакомой женщине, изнасиловал и ограбил ее. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Хозяйка так и не проснулась? Прямо как у Бальзака в его Озорных рассказах. Правда, там был юный паж.
Ответить
13 час.
ВС
Валерий Соловьев
Это гости собянина. Задолбали они уже, лучше б самого оленевода опустили.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх