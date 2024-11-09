В Британии призвали к уступкам стороны конфликта на Украине

Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж заявил, что в конфликте на Украине «любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне».
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