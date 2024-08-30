ВЦИОМ: 55% россиян убеждены в ложности обвинений в адрес Павла Дурова

Арест Павла Дурова, основателя мессенджера Telegram, вызвал значительный интерес среди россиян, причем почти половина (45%) опрошенных хорошо осведомлены о задержании, еще 35% слышали об этом, но без подробностей, а каждый пятый (20%) оказался не в курсе этой ситуации.