Издание IL Fatto Quotidiano указало президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии