Путь к жизни без долгов: кому в суд, а кому просто в МФЦ

С начала этого года банкротами в России стали уже 250 тыс. человек. Это на 28,8% больше, чем в январе — сентябре 2022-го, следует из данных «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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