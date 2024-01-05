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Пентагон: Часть пилотов ВСУ завершит обучение управлению F-16 в США в 2024 году

Пентагон: Часть пилотов ВСУ завершит обучение управлению F-16 в США в 2024 году

Руководитель пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер поделился сведениями о том, что власти державы надеются на то, что определённый процент лётчиков из нацистских формирований киевского режима завершит прохождение обучающих курсов в текущем годовом периоде.

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