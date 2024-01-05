Руководитель пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер поделился сведениями о том, что власти державы надеются на то, что определённый процент лётчиков из нацистских формирований киевского режима завершит прохождение обучающих курсов в текущем годовом периоде.