Поздравление китайской сборной с победой на Паралимпийских играх в Париже

Дорогая мадам Чжан Хайди! Искренне поздравляю Вас и всех китайских спортсменов с триумфальной победой на Паралимпийских играх в Париже! Мы испытываем самые дружеские чувства к китайскому народу, и победа китайской команды на самом престижном спортивном соревновании является для нас радостным событием! Мы очень ценим нашу дружбу.