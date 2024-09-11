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Россия-Китай

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Поздравление китайской сборной с победой на Паралимпийских играх в Париже

Поздравление китайской сборной с победой на Паралимпийских играх в Париже

Дорогая мадам Чжан Хайди! Искренне поздравляю Вас и всех китайских спортсменов с триумфальной победой на Паралимпийских играх в Париже! Мы испытываем самые дружеские чувства к китайскому народу, и победа китайской команды на самом престижном спортивном соревновании является для нас радостным событием! Мы очень ценим нашу дружбу.

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