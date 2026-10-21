Снижение веса в зрелом возрасте может принести сердцу пользу, которая сохранится на долгие годы. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, изучив данные более 6000 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении нескольких десятилетий.
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