Снижение веса в зрелом возрасте может принести сердцу пользу, которая сохранится на долгие годы. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, изучив данные более 6000 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении нескольких десятилетий.