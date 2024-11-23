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Лондон будет пылать через 16 минут, Берлин — через 11 минут — Daily Mail (КАРТА)

Лондон будет пылать через 16 минут, Берлин — через 11 минут — Daily Mail (КАРТА)

Примерное время подлёта баллистической ракеты «Орешник» к столицам Европы рассчитала Daily Mail «Объекты в Лондоне будут охвачены огнем через 16-17 минут, в то время как у расположенного восточнее Берлина будет 11-12 минут до удара.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Стратегические ракеты с той и другой стороны (Россия — США) достигают территории за 20 минут через Северный полюс! Ну а если с подводных лодок? Ядерная война — конец цивилизации! Недавно смотрел сериал (США) &quot;See&quot; или &quot;Видеть&quot;, там очень хорошо показаны дикари после апокалипсиса!
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14 час.

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