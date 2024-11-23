Лондон будет пылать через 16 минут, Берлин — через 11 минут — Daily Mail (КАРТА)

EV

Evgeni Velesik

Стратегические ракеты с той и другой стороны (Россия — США) достигают территории за 20 минут через Северный полюс! Ну а если с подводных лодок? Ядерная война — конец цивилизации! Недавно смотрел сериал (США) "See" или "Видеть", там очень хорошо показаны дикари после апокалипсиса!