Лондон будет пылать через 16 минут, Берлин — через 11 минут — Daily Mail (КАРТА)

Примерное время подлёта баллистической ракеты «Орешник» к столицам Европы рассчитала Daily Mail «Объекты в Лондоне будут охвачены огнем через 16-17 минут, в то время как у расположенного восточнее Берлина будет 11-12 минут до удара.
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