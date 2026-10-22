ИИ перебрал более 100 подходов, прежде чем нашлось решение Исследователи Microsoft Research сообщили о доказательстве гипотезы Каннана — Ловаса — Симоновитса (KLS), сформулированной в 1995 году и считавшейся одной из центральных нерешённых задач многомерной геометрии.
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