ИИ перебрал более 100 подходов, прежде чем нашлось решение Исследователи Microsoft Research сообщили о доказательстве гипотезы Каннана — Ловаса — Симоновитса (KLS), сформулированной в 1995 году и считавшейся одной из центральных нерешённых задач многомерной геометрии.