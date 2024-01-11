Су-25СМ3: штурмовик, которого может не быть

Вообще материал планировался совершенно не о том, о чем получается. В действительности, вместе с одним человеком от авиации мы обсуждали некоторые возможные варианты решения проблем Черноморского флота в свете последних событий.
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