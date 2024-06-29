В Самарской области полицейские и общественники продолжают участвовать во Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом»

В Самаре, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом», сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественного совета при региональном главке Ригиль Курмаев напомнили ребятам из детского оздоровительного лагеря «Золотая рыбка» Правила дорожного движения.