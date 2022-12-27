Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Дюрэнт издевательский попросил тайм-аут за «Кливленд» после точного 3-очкового Ирвинга

Дюрэнт издевательский попросил тайм-аут за «Кливленд» после точного 3-очкового Ирвинга

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг на первых минутах четвертой четверти матча с «Кавальерс» (125:117) реализовал дальний 3-очковый, увеличив преимущество бруклинской команды до «+19».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх