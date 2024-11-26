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5koleso.ru

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Haval M6 будут выпускать в России на новом заводе: известно где

Haval M6 будут выпускать в России на новом заводе: известно где

Поскольку мощности завода «Хавэйл Мотор Рус» под Тулой уже исчерпаны, для кроссовера Haval M6 китайский автопроизводитель нашел новую площадку – ей стал бывший завод «ПСМА Рус» под Калугой (сейчас завод компании «Автомобильные технологии»).

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