Haval M6 будут выпускать в России на новом заводе: известно где

Поскольку мощности завода «Хавэйл Мотор Рус» под Тулой уже исчерпаны, для кроссовера Haval M6 китайский автопроизводитель нашел новую площадку – ей стал бывший завод «ПСМА Рус» под Калугой (сейчас завод компании «Автомобильные технологии»).