Самуэля Это’О оштрафовали на $200 тыс. из-за контракта с 1хBet

Самуэль Это’О оштрафован на $200 тысяч за подписание амбассадорского контракта с букмекером 1xBet. В прошлом году президенту камерунской федерации футбола были предъявлены обвинения в коррупции и влиянии на результаты матчей в чемпионате страны.