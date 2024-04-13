Российские войска освободили село Первомайское в ДНР

Было отражено восемь контратак ВСУ Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, на авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» было освобождено село Первомайское в Донецкой Народной Республике.
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