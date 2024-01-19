Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России

Виктор Полуэктов

Ну, далеко не все успехи на основе именно американских моделей, некоторые вещи амеры даже скопировать не в состоянии, поскольку технологически не попадают и аналогий у них пока нету. Более того, даже после развала СССР с массовым вывозом и грабежом научных наших исследований/разработок и разрушением научных структур до уровней "третьего мира", многое в нашей фундаментальной и базовой науке не было добито, сейчас восстанавливается понемногу, а те же вакцины против ковида в России быстро были сделаны не от хоттабычей, но именно от наших базовых методик. Которые работают и даже лучше крутых суперрекламируемых западных. Опять же изначальный вектор Лечить, а не Делать и Продавать Товар. То есть в первую очередь Здравоохранение, а не Медицинские Услуги. Так же и с оружием. Чтобы оно работало и любой враг это понимал изначально: полезешь - перемелет без вариантов. А не для того, чтобы пугать и подчинять своим нуждам окружающих слабеньких. Наша главная задача сейчас явно в том, чтобы враг отказался от мысли расшатать-ослабить-завалить-ограбить РФ и за счёт этого сохранить ещё на время своё доминирование в мире. Убедившись, что всеми своими стараниями он лишь тратить силы/средства без продвижения к реальным результатам, он сменит характер занятий. У него и своих сложностей всё больше, а они накапливаются, ими уже заниматься пора-пора.