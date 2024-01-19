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Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России

Путин поручил увеличить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина проработает комплекс мер по наращиванию вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране.

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Комментарии
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E
Ed
Из всех решений по поводу AI это пока единственно верное. Руководство этой тематикой пока так себе, на уровне приснопамятной Роснано под Чубайсом. Поэтому это решение удивляет. Пока текущие успехи в России, в основном, применение уже готовых моделей (созданных пиндосией), наращивание мощностей суперкомпьютеров позволит разработать свои, на своих корпусах текстов.
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23 час.
Виктор Полуэктов
Ну, далеко не все успехи на основе именно американских моделей, некоторые вещи амеры даже скопировать не в состоянии, поскольку технологически не попадают и аналогий у них пока нету. Более того, даже после развала СССР с массовым вывозом и грабежом научных наших исследований/разработок и разрушением научных структур до уровней &quot;третьего мира&quot;, многое в нашей фундаментальной и базовой науке не было добито, сейчас восстанавливается понемногу, а те же вакцины против ковида в России быстро были сделаны не от хоттабычей, но именно от наших базовых методик. Которые работают и даже лучше крутых суперрекламируемых западных. Опять же изначальный вектор Лечить, а не Делать и Продавать Товар.  То есть в первую очередь Здравоохранение, а не Медицинские Услуги. Так же и с оружием. Чтобы оно работало и любой враг это понимал изначально: полезешь  -  перемелет без вариантов. А не для того, чтобы пугать и подчинять своим нуждам окружающих слабеньких.  Наша главная задача сейчас явно в том, чтобы враг отказался от мысли расшатать-ослабить-завалить-ограбить РФ и за счёт этого сохранить ещё на время своё доминирование в мире. Убедившись, что всеми своими стараниями он лишь тратить силы/средства без продвижения к реальным результатам, он сменит характер занятий. У него и своих сложностей всё больше, а они накапливаются, ими уже заниматься пора-пора.
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20 час.

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