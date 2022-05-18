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Джимми Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата в 1-м матче против «Бостона»

Джимми Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата в 1-м матче против «Бостона»

Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата в победном первом матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (118:107, 1-0).

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