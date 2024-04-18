Политнавигатор В среду начался досрочный вывод российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, о котором первыми сообщили азербайджанские СМИ, а затем известие подтвердил и Кремль.
Миротворцы уходят из Карабаха. Считать ли это поражением России?
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Давно наблюдаю за этой грязной свиньей с нерусским погонялом ТАН. Чем- то еврейским попахивает! Это человек, у которого голова заполнена не серым веществом, а коричневым. Патологический антисемит. Экземпляр для изучения психиатром. Не исключено, что он свои опусы настукивает именно из палаты №6. Сейчас я с тоской вспоминаю годы Советской власти. И невольно начинаю сравнивать с этим феодально- капиталистическим государством, которое словно сорняк, выросло на развалинах социализма. И приходит ко мне крамольная мысль: Как же хорошо, как богато мы бы жили, будь у нас сейчас социализм и теперешние цены на нефть! Для этого надо было только сделать один шаг: стряхнуть с себя всех 14 «братьев»- и заняться своей страной. История странным образом совершила свой виток- и сейчас нынешние правители России пытаются на развалинах Советского Союза создать нечто подобное царской империи.... Вот только имперские амбиции надо оплачивать! И снова платит за все русский народ. Разница только в одном: У коммунистов была великая идея. Да, утопичная. Но великая! Наши властители России озабочены только одним: Набиванием собственных карманов. Коммунистов было за что уважать. Эти уйдут из российской истории навсегда, не оставив никакого следа.
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4 час.
Дмитрий Танцюра
не , там ещё современный обвес на оружие непришёл , ждите , потом поедете испытоть , калиматоры и прочее . Чё зря кататься .
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Армения не признала Нагорный Карабах своей территорией. Погибло 56 российских миротворца. При этом показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении!?
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1 час.
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